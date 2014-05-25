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بروشينكو يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة في أوكرانيا

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بروشينكو يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة في أوكرانيا بروشينكو يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة في أوكرانيا

بروشينكو

ذكرت قناتا (روسيا اليوم) و (سكاي نيوز عربية) الإخباريتان مساء اليوم الأحد أنه تم اغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية ، وبدأت عملية فرز الأصوات.

وأشارت التقارير الإعلامية الواردة من أوكرانيا إلى أن النتائج الأولية غير الرسمية تفيد بفوز المرشح الرئاسي الأوكراني المستقل بيترو بروشينكو.

وأعلن بيترو بوروشينكو فوزه بالرئاسة في أوكرانيا، الأحد، بعد أن أظهرت استطلاعات آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع حصوله على أغلبية مطلقة واضحة في الجولة الأولى، وتعهد بقيادة بلاده نحو أوروبا.

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