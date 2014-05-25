مدير أمن الإسكندرية يتفقد مقار اللجان الانتخابية

قام صباح اليوم اللواء أمين عز الدين، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، بجولة تفقدية وتأمين مقار اللجان الانتخابية و التأكد من تنفيذ الخطة الأمنية لانتخابات رئاسة الجمهورية يومى 26 ، 27 مايو الجارى وتأمين لجان الأقتراع في عدد 17 دائره انتخابيه.

وشملت عدد 477 مركز انتخابي وعدد( 768 لجنه فرعيه ) إذ قامت قوات الحماية المدنية بالمدرية بنشر قواتها مستخدمة كلاب الشرطة وأجهزة الكشف عن المفرقعات المتطورة ،وذلك لتعقيم المقر الانتخابى و نطاقة الخارجى.

وقامت الخدمات النظامية و السرية الشرطية و قوات الصاعقة من المنطقة الشمالية العسكرية و القوات البحرية باستلام المقرات الانتخابية عقب تعقيمها من قبل قوات الحماية المدنية ،وذلك بالإضافة عمل دوريات أمنية مشتركة ضمت كل من المباحث الجنائية و قوات الأمن المركزى و قوات الصاعقة لمداومة المرور بمحيط جميع اللجان الانتخابية من عقارات و غيرها من المنشآت.

وقامت إدارة شرطة المرافق برفع كل الإشغالات لتشكيل حرم آمن حول المقارات الانتخابية، وقامت إداره البحث الجنائي بدوريات لضبط المشتبه فيهم و الخارجين عن القانون ،وذلك بالأضافة إلى قيام إدارة المرور بعمل عدة تحويلات مرورية أمام اللجان الأنتخابية لتحقيق السيوله المروريه أمام اللجان.

وبدأ العمل بالتمركزات الأمنية الثابته بكل مجمع انتخابى و الأقوال الأمنية المتحركة بدائرة كل قسم و المكونة من مجموعات الأمن المركزى و رجال المباحث الجنائية و بالاشتراك مع القوات المسلحة للمرور الدائم بمحيط اللجان الانتخابية والتدخل الفورى و السريع فى حالة حدوث أى شىء يهدد الأمن بالأضافة إلى التشديد على الأكمنة الحدودية و وإدارة تأمين الطرق بالانتشار المكثف للقوات على جميع الطرق السريعة و الصحراوية و الفحص الجيد لجميع حالات الاشتباه فى الأكمنة الحدودية..

وتم تكليف المستويات الإشرافية والقيادية بالمديرية بمداومة المرور الميدانى على جميع لجان انتخابات رئاسه الجمهورية للوقوف على تنفيذ خطط التأمين بها، والتوعية للقوات بالظروف الأمنية الراهنة .