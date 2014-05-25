بالمستندات: mbc تتفق مع شركتها “أبسوس” لتزييف ترتيبها بين الفضائيات

القناة أعلنت خبر حصولها على المركز الأول دون اطلاعها على التقرير اعتمادا على اتفاق مسبق

خرج أحدث تقارير شركة أبيسوس لقياس نسب المشاهدة ، والتي على أساسها يتم توزيع نسب الإعلانات على الفضائيات ، حيث شهدت بعض القنوات قفزات غير منطقية في الترتيب ، فبعد أن فقدت قناة سي بي سي أكثر من 80 نقطة على مدار 15 يوماً تصدرت ترتيب الفضائيات هذا الأسبوع.

كان موقع قناة ام بي سي قد أعلن أن قناة أم بي سي مصر تصدرها لقائمة أعلى نسبة مشاهدة ، وحصلت على المركز الأول ، الأمر الذي يؤكد وجود اتفاق مسبق بين ام بي سي وشركة ابسوس على تصدرها للمركز الأول خلال تلك الفترة لكن تسرعت ام بي سي وأعلنت تصدرها للمركز الأول ، دون أن تطلع مسبقاً على تقرير إبسوس الجديد، مما يؤكد أن الاتفاق الذي دار بين ام بي سي وابسوس سيتم تنفيذه خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير خاصة بعد أن تردد شراء شركة الإعلانات شويري لاسهم في ابسوس بمقابل 2 مليون دولار خلال الأيام القليلة الماضية.

شهدت قناة ام بي سي مصر خلال الفترة الماضية عدة قفزات و تطورات لترتيبها علي الرغم من أن هناك سوء تنسيق حدث بين ام بي سي مصر ، وشركة ابسوس مما أدى إلى تسرع ام بي سي في إعلان خبر تصدرها المركز الأول.

وحصلت وكالى أنباء ONA ، على المستندات التي تؤكد صحة ما نشرته سلفاً ومنها اخر تقارير ابسوس وصورة من إعلان ام بي سي مصر تصدرها للمركز الأول، وهذا بالضرورة يؤدي إلي تقاسم نصيب الإعلانات من خلال معايير يتم التلاعب بها .

الجدير بالذكر أن ، إبسوس هي شركة عالمية للأبحاث السوق ومقرها العالمي في باريس. تأسست الشركة في عام 1975، وتم التداول بأسهمها في بورصة باريس منذ 1 يوليو 1999.