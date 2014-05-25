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“جمعة” يشكل لجنة لبحث تسريب “الإخوان” حججًا خاصة بأوقاف مصرية في تركيا إلى أنقرة

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“جمعة” يشكل لجنة لبحث تسريب “الإخوان” حججًا خاصة بأوقاف مصرية في تركيا إلى أنقرة “جمعة” يشكل لجنة لبحث تسريب “الإخوان” حججًا خاصة بأوقاف مصرية في تركيا إلى أنقرة

وزير الأوقاف

قرر وزيرالأوقاف محمد مختار جمعة، اليوم الأحد، تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد علي حسن النجار، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار القضائي لوزارة الأوقاف، وعضوية كل من عبد الفتاح إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للأوقاف والبر بالوزارة، والمهندس صلاح عبده الجنيدي رئيس هيئة الأوقاف المصرية ، لبحث موضوع الأوقاف المصرية في تركيا.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرًا في موعد أقصاه أسبوعين عما أثير من قيام قيادات “الإخوان” في وزارة الأوقاف في عهد الوزير الإخواني السابق، الدكتور طلعت محمد عفيفي، من تسريب لبعض الحجج الخاصة بالأوقاف المصرية في تركيا إلى التركية.

وللّجنة أن تستعين بمن تراه، وسيقوم جميع العاملين بالوزارة وهيئة الأوقاف المصرية بالتعاون الكامل مع اللجنة لإنجاز مهمتها.

من جانب آخر طالب وزير الأوقاف اليوم، المهندس صلاح الجنيدي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف بالعمل على سرعة إنهاء جميع مشروعات الإسكان الاجتماعي، وعدم إسناد أي مقاولات أو مشروعات جديدة للمقاولين المتأخرين في التنفيذ لحين الانتهاء من جميع المشروعات التي تحت أيديهم، مع تحقيق وافٍ في أسباب أي تأخير لعرضه على مجلس إدارة هيئة الأوقاف القادم.

أ ش أ

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