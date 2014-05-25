بالأسماء .. براءة 14 من عناصر الإخوان في قضايا التظاهر بالمنيا

قضت محكمة مدينة مغاغة بمحافظة المنيا ببراءة 14 من عنصر من الإخوان من عدة تهم ،وذلك بعد أن تقدمت هيئة الدفاع خلال جلسة المحاكمة بما يفيد إدراج إسم “مصطفى محمود محمد” في قرار الإحالة بالقضية التي ترجع وقائعها إلى 4 نوفمبر 2013 على الرغم من أنه متوفى منذ 5 أكتوبر 2009.

وتقدمت هيئة الدفاع خلال الجلسة بالدفع بأن قرار الإحالة تضمن إنه في يوم 4 نوفمبر 2013 بعد صلاة الجمعة شارك المتهمان في مظاهرة تم خلالها قطع الطريق)؛ على الرغم من أن ذلك اليوم كان يوم إثنين ولم يكن يوم جمعة واللذين حصلوا علي البرءاة هم: “ممدوح مبروك” مسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالمنيا،” د.حسن يوسف” عضو المكتب الإداري لإخوان المنيا، والحاج “عبد المنعم عبد الظاهر” القيادي بالتحالف الوطني بمغاغة، و”مصطفى محمود محمد، وطارق عمر، وعماد عبد الستار، ومحمد أحمد عباس، ومحمد فؤاد، ونبيل أحمد جمعة، وقياتي محمد شلقامي، وأحمد عبد العظيم سر الدين، وشعبان صابر فرج، وياسر حسين زكي، ونادي إبراهيم راضي”.