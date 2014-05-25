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وزارة السياحة وفيزا تطلقان حملة “شوف مصر” لإعادة إحياء قطاع السياحة المصري

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وزارة السياحة وفيزا تطلقان حملة “شوف مصر” لإعادة إحياء قطاع السياحة المصري وزارة السياحة وفيزا تطلقان حملة “شوف مصر” لإعادة إحياء قطاع السياحة المصري

وزير السياحة هشام زعزوع – ارشيفية

أكد  هشام زعزوع ، وزير السياحة ، على أن وزارة السياحة لن تألو جهدا فى العمل على استعادة المعدلات الطبيعية للسياحة المصرية من خلال تنفيذ إستراتيجية تعتمد على محاور مبتكرة من بينها استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعى.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الوزير فى المؤتمر الصحفى الذى عقده والسيد طارق الحسينى ،  مدير عام شركة فيزا لمنطقة شمال وغرب أفريقيا ، وذلك فى أعقاب توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة السياحة المصرية وشركة فيزا بهدف تحفيز السياحة الدولية والداخلية إلى من خلال حملات تسويقية وترويجية باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت في إطار الجهود الرامية لإنعاش وتنشيط قطاع السياحة المصرى.خلال كلمته أكد هشام زعزوع وزير السياحة على أن قطاع السياحة يعد أحد الركائز الأساسية التي يستند عليها الاقتصاد المصري، مشيرا إلى ترحيب القطاع بفرص الشراكة الجادة مع شركات القطاع الخاص الملتزمة بالعمل لإنعاش وإعادة إحياء هذا القطاع. وأعلن الوزير تطلعه وأجهزة الوزارة المعنية بتنشيط السياحة للعمل مع شركة فيزا وذلك في إطار إطلاق مبادرات على قدر عال من الإبداع لزيادة ونشر الوعي الخاص بمصر كمقصد سياحي عالمي يتمتع بكافة المقومات التي تجعله كنزا سياحيا للسائحين”.

وأضاف الوزير أن هناك ضرورة لمواكبة التحول التكنولوجي الحالي خاصة فيما يتعلق بالانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ، مشيراً إلى أن عدد مستخدمي الانترنت على مستوى العالم وصل إلى 1,5 مليار منهم أكثر من 30 % لأغراض السياحة والسفر .

وتابع أن عدد من زاروا موقع فيزا عبر الانترنت بحثاً عن مصر 8 مليون زائر خلال أسبوع ، مستهدفين أن يصل العدد إلى 100 مليون زائر خلال الاسابيع القادمة ، بما يفتح أفاق رحبة للترويج الفاعل للمقاصد السياحية المصرية من خلال تلك الآلية .

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