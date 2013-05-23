خندق وكاميرات حول كركوك العراقية للحد من "تسلل الإرهابيين"

كشف نجم الدين كريم، محافظ كركوك، شمالى العراق، عن البدء فى حفر خندق حول المحافظة، للحد من الهجمات المسلحة.

وفى مؤتمر صحفى عقده فى مدينة كركوك، مساء أمس الأربعاء، قال كريم إن المشروع سيحد من تسلل من أسماهم بـ"الإرهابيين" إلى داخل كركوك، وذلك من خلال حصر الدخول إلى المحافظة على مداخل محددة بعد الانتهاء من حفر هذا الخندق.

وأضاف،" بدأنا فى حفر الخندق والعمل جار لإكماله بسرعة، وسيسهم الخندق فى تحسن الوضع الأمنى، ومن المؤمل الانتهاء منه، إضافة إلى مشروع نصب الكاميرات، بحلول نهاية العام الحالى".

ولم يدل المحافظ بتفاصيل أخرى حول هذا الخندق، لكن مسئولا فى مجلس محافظة كركوك قال فى تصريحات صحفية أمس، إن حفر الخندق تم البدء به قبل يومين، موضحا أنه سيكون بطول 52 كيلومترا، وبعمق متران، وعرضه ثلاثة أمتار، إضافة إلى ساتر ترابى.

وفى إطار الإجراءات الأمنية ذاتها، أوضح المحافظ أنه سيتم "إخراج أى شخص ليس من أهل محافظة كركوك، ولم يسكن فيها بموافقة رسمية".

وأضاف، أن "هذا القرار يشمل كافة مناطق كركوك، وليس منطقة محددة، والبداية ستكون من بلدة الحويجة (جنوب غربى المحافظة)، حيث هنالك شكاوى كثيرة من وجود أناس فى البلدة ليسوا من أهالى كركوك".