أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط المتهم الرئيسي باقتحام قسم أبو قرقاص بالمنيا

Google+ Print
ضبط المتهم الرئيسي باقتحام قسم أبو قرقاص بالمنيا ضبط المتهم الرئيسي باقتحام قسم أبو قرقاص بالمنيا

القبض على قيادي إخواني

ضبطت إدارة البحث الجنائي بمحافظة المنيا، المتهم الرئيسي باقتحام قسم شرطة مركز أبو قرقاص خلال أحداث العنف, وإستهداف رجال الشرطة, والتسبب في إصابتهم.

تلقي اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد حمدي أبو شناف، مأمور مركز شرطة أبو قرقاص يفيد ضبط “ربيع “خ-ع” 42 سنه مدرس”، ومقيم بقريه صنيم التابعة لدائرة المركز وينتمي للإخوان.
> وكشفت التحريات البحث الجنائي، أن المتهم متورط في إصابه ضباط وأفراد شرطة مركز أبو قرقاص، في أحداث العنف عقب فض إعتصامي رابعة والنهضة، وصادر بحقه قرار ضبط وإحضار في الواقعتين أرقام 7309, و 167 بشأن إقتحام القسم وخرق قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا