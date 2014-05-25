ضبط المتهم الرئيسي باقتحام قسم أبو قرقاص بالمنيا

ضبطت إدارة البحث الجنائي بمحافظة المنيا، المتهم الرئيسي باقتحام قسم شرطة مركز أبو قرقاص خلال أحداث العنف, وإستهداف رجال الشرطة, والتسبب في إصابتهم.

تلقي اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد حمدي أبو شناف، مأمور مركز شرطة أبو قرقاص يفيد ضبط “ربيع “خ-ع” 42 سنه مدرس”، ومقيم بقريه صنيم التابعة لدائرة المركز وينتمي للإخوان.

> وكشفت التحريات البحث الجنائي، أن المتهم متورط في إصابه ضباط وأفراد شرطة مركز أبو قرقاص، في أحداث العنف عقب فض إعتصامي رابعة والنهضة، وصادر بحقه قرار ضبط وإحضار في الواقعتين أرقام 7309, و 167 بشأن إقتحام القسم وخرق قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013.