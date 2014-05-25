خطوات بسيطة لمكياج مميز فى فصل الصيف

سواء قررت الذهاب إلى شاطئ البحر أو أردت التوجه إلى سهرة ليلية مع الصديقات، لا حاجة أبداً إلى استعمال كريم الأساس إذ يمكنك الاكتفاء بحاجب الهالات. بالفعل، يمكنك تغطية البقع والعيوب بالقليل من حاجب الهالات، مما يعفيك من الحاجة إلى تربيت اللمعان الذي قد يحصل خلال النهار. ربتي القليل من حاجب الهالات بطرف إصبعك، واختاري التركيبة السميكة التي تثبت على البشرة أفضل مما تفعل التركيبة السائلة.

إذا كنت تنزعحين من فكرة الخروج من المنزل من دون كريم أساس على وجهك، جربي كريم الترطيب الملون الذي يرطب البشرة ويوحّد لونها ويمنحها الإشراق الجميل. إبحثي عن التركيبة الخفيفة قدر الإمكان.

استعملي مستحضر الاسمرار المشتمل على القليل من اللمعان على تفاحتيّ الوجنتين وجسر الأنف والصدغين، لمحاكاة الاسمرار الطبيعي الذي يحصل نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس.

للإبتعاد عن اللمعان المزعج والبشع خلال فصل الصيف، ضعي القليل من مستحضر الإشراق السائل على أعلى الوجنتين وعظميّ الحاجبين وجسر الأنف. لا تضعي مستحضر الإشراق على طرف الأنف كي لا يبدو الأنف كثير اللمعان.

استعملي أحمر الشفاه القشدي التركيبة لتلوين الوجنتين أيضاً. اختاري لوناً ناعماً يناسب وجنتيك، وابسطيه لتلوين وجنتيك بخفة ونعومة. واعلمي أن لون أحمر الشفاه يثبت لوقت طويل على وجنتيك.

قد تكون الماسكارا المقاومة للماء أفضل طريقة لتفادي سيلان اللون الأسود تحت العينين أثناء التعرّق خلال فصل الصيف. لكن إذا كنت تعانين من الحساسية تجاه التركيبات المقاومة للماء، غلفي أهدابك أولاً بالماسكارا السوداء العادية ومن ثم غلفيها بطبقة من الماسكارا الشفافة لتثبيت اللون.

في فصل الصيف، لا بد أن تزداد العينان إشراقاً. وإذا رغبت في ماكياج دخاني للعينين، أبسطي الظلال النحاسية على الجفن العلوي، أو استخدمي الظلال الوردية الذهبية لطلة أكثر نعومة. بهذه الطريقة، تزداد عيناك إشراقاً. اختاري الظلال المشتملة على القليل من اللمعان لطلة أكثر حيوية.

وداعاً للألوان القوية لأحمر الشفاه هذا الصيف وأهلاً بالألوان الخفيفة والناعمة. لكن إذا كنت ترغبين في لون قوي، ننصحك بتربيته بطرف الإصبع على شفتيك، ومن ثم زمّ شفتيك على محرمة ورقية، ومن ثم تربيت أحمر الشفاه مجدداً حتى الحصول على الكثافة المطلوبة.