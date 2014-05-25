"شكلك مش غريب": هيفاء تنزعج من رقص حكيم وتستعيد ذكرياتها مع أغنية "فينو"

بتقليد الفنّان عبد الله بالخير، افتتح طوني أبو جودة الحلقة السادسة من برنامج "شكلك مش غريب". ومن ثم أطلّت باسمة على المسرح بشخصية ليلى مراد وأغنية "أنا قلبي دليلي". ومع احترامنا للفنانة القديرة زينات صدقي، بدت باسمة أقرب بالشبة إليها منها إلى الفنانة المقلَّدة ليلى مراد،(طبعاً هذا ليس خطأ باسمة بل خطأ المسؤول عن المكياج الذي أخفق أيضاً في مكياج جينفير غراوت وخالد الشيخ وتامر عبد المنعم وميس حمدان). وربما هذا هو السّبب الذي جعل محمد سامي يقول:" أنا أحب سماع صوت باسمة أكثر من متابعتها وهي تقلّد". أما هيفاء وهبي فوصلها في غناء باسمة لليلى مراد صوت باسمة وليس صوت ليلى مراد. بينما قال حكيم إنّه كان متأكداً أنّ باسمة ستقدم الأغنية بشكل جيد وإذا بها تقدّمها بشكل أفضل مما توقعه.

فشل تامر في تقليد هشام عباس

تامر عبد المنعم فشل فشلاً ذريعاً في تقليد هشام عبّاس شكلاً وصوتاً وحضوراً وأداءً ، لكن حكيم بدا مفتوناً به، مقحماً السياسة في البرنامج معلناً تأييده للسيسي قائلاَ: "مصر راجعة بقوة 90 مليون سيسي". هيفاء لم تقيّم صوت تامر، ولكنّها وجدت أنّه أوصل أغنية "فينو" التّي ترتبط بذكريات عندها، على حد قولها. بينما كان محمد سامي واضحاً في تقييمه عندما قال له: "محمد فؤاد خلّا تامر يتغرّ ما عملش هشام عباس كويس" (لأنه أجاد تقليد فؤاد في الحلقة السابقة).

ميس حمدان مشوّهة

ميس حمدان، بدت مشوّهة شكلاً خلال تقليد الفنّانة الرّاحلة ذكرى، ولكنها قاربتها بالصوت والحضور، مما جعل حكيم يقول: " اليوم مع ذكرى أحلى ذكرى من البرنامج". بينما أثنت هيفاء على التّفاصيل التّي تركّز عليها في وجهها أثناء التّقليد. ولكن محمد سامي وجد شيئاً مشتركاً بين ذكرى وأمل حجازي لناحية عدم قدرته على حفظ شكلهما.

جينيفر غراوت جرّدت مادونا الأجنبية من صوتها وحركتها وإحساسها وحيويتها خلال تقليدها لها، فخاب أمل هيفاء التّي أعلنت منذ بداية الحلقة أنّها تنتظر"مادونا الأجنبية ومادونا العربية". وقالت لـ جينيفر:" لم يصلني شيء من مادونا"، على عكس حكيم الذي قال:"أقنعتني.. أحضرتِ مادونا ديليفري"، بينما هنأها محمد سامي على المجهود الذي بذلته.

وائل منصور كان ناجحاً جداً في تقمّص شخصية وصوت وأداء سيد مكاوي، مما جعل حكيم يرقص انسجاماً مع غنائه ويقول له "هائل". ولكن رقص حكيم أثار امتعاض هيفاء وبدا ذلك في نظراتها وقالت لـ وائل "أبدعت". بينما اعتبر محمد سامي أنّ وائل يتفوّق في بعض الحلقات ويفشل جداً في حلقات أخرى.

هيفاء معجبة براشد الماجد

خالد الشّاعر، استحضر روح وشخصية الفنّان راشد الماجد، ولكنه لم يصبه شكلاً. هيفاء عبّرت عن إعجابها بفنّ وأغنيات الماجد، ورأى محمد سامي أنّ خالد الشاعر يجيد كل شيء ولكنه يدّعي العكس، أمّا حكيم فأطلق عليه لقب "سندباد شكلك مش غريب".

عبد المنعم عمايري، أبدع في تقليد الموسيقار ملحم بركات في كل حركة قام بها منذ لحظة دخوله المسرح وحتّى مغادرته له، فبدت هيفاء مذهولة وهي تراقبه وتتأمله وقالت له: "أنت من شو مصنوع.. هيدي الموهبة شو؟؟.. أنا مبهورة فيك. خوفتنا وكأن أبو مجد معنا"، أما حكيم فقال له "أنت مش موهوب أنت مخاوي، أنت ملبوس "، أما محمد سامي فرأى في العمايري شخصية فريدة من نوعها.

أما ديمة قندلفت فأبدعت في تقليد مادونا اللبنانية خلال الاستعراض وخارجه، فأبدت هيفاء إعجابها بها ورأت أنّها استحضرتها شكلاً وحضوراً. كما أثنت على الليدي مادونا قائلة: "المسرح طول عمرو ما بيلبق إلا لليدي مادونا"، بينما وجد محمد سامي أنّ حضور ديما، بالرّغم من إجادتها لتقليد الشخصيات، يبقى حاضراً على المسرح، معتبراً أنّها وعبد المنعم عمايري فخر لسوريا.

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