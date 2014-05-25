أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالفيديو.. هجوم على المتحف اليهودي في بلجيكا يودي بحياة 4 أشخاص بينهم إسرائيليين

Google+ Print
بالفيديو.. هجوم على المتحف اليهودي في بلجيكا يودي بحياة 4 أشخاص بينهم إسرائيليين بالفيديو.. هجوم على المتحف اليهودي في بلجيكا يودي بحياة 4 أشخاص بينهم إسرائيليين

صورة لمنفذ الهجوم على المتحف اليهودى ببروكسل

بثت الشرطه البلجيكية على القناة الخاصة بها على موقع “يوتيوب” مقطع للهجوم على المتحف اليهودى ببروكسل، و ناشدت المواطنين  مساعدتها في تحديد هوية منفذ الهجوم.

ووقع، السبت، انفجار قرب المتحف اليهودي، في وسط العاصمة البلجيكية، بروكسل، أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين، وعامل الاستقبال بالمتحف و هو بلجيكى الجنسية، وسائحة فرنسية.

وجاء في تصريح للناطقة باسم النيابة العامة في بروكسل بأن الهجوم نفذه رجل “على الأرجح تصرف بمفرده”، و”أعد له بشكل جيد”.

وأكدت أيضا أن “كل الفرضيات تبقى مفتوحة” وأن القضاء ليس بإمكانه تأكيد ما إذا كان “عملا إرهابيا أو معاديا للسامية”.

وأوضحت أن “الصور تم تحليلها طوال الليل. المنفذ تصرف بمفرده وكان مسلحا واعد للهجوم بشكل جيد. نحن ندعو الى تعاون المواطنين لكي يتم تحديد هوية المهاجم”.

واعتبر الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، الهجوم من دون “أدنى شك” عملا “معاديا للسامية”.

وأضاف “هولاند” “علينا القيام بكل شيء من أجل محاربة معاداة السامية، والعنصرية، هذه غاية فرنسا وكامل أوروبا”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك»

فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك»

فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي

فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي

فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام

فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»