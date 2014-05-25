بالفيديو.. هجوم على المتحف اليهودي في بلجيكا يودي بحياة 4 أشخاص بينهم إسرائيليين

بثت الشرطه البلجيكية على القناة الخاصة بها على موقع “يوتيوب” مقطع فيديو للهجوم على المتحف اليهودى ببروكسل، و ناشدت المواطنين مساعدتها في تحديد هوية منفذ الهجوم.

ووقع، السبت، انفجار قرب المتحف اليهودي، في وسط العاصمة البلجيكية، بروكسل، أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين، وعامل الاستقبال بالمتحف و هو بلجيكى الجنسية، وسائحة فرنسية.

وجاء في تصريح للناطقة باسم النيابة العامة في بروكسل بأن الهجوم نفذه رجل “على الأرجح تصرف بمفرده”، و”أعد له بشكل جيد”.

وأكدت أيضا أن “كل الفرضيات تبقى مفتوحة” وأن القضاء ليس بإمكانه تأكيد ما إذا كان “عملا إرهابيا أو معاديا للسامية”.

وأوضحت أن “الصور تم تحليلها طوال الليل. المنفذ تصرف بمفرده وكان مسلحا واعد للهجوم بشكل جيد. نحن ندعو الى تعاون المواطنين لكي يتم تحديد هوية المهاجم”.

واعتبر الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، الهجوم من دون “أدنى شك” عملا “معاديا للسامية”.

وأضاف “هولاند” “علينا القيام بكل شيء من أجل محاربة معاداة السامية، والعنصرية، هذه غاية فرنسا وكامل أوروبا”.