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بالفيديو.. علاء حيدر: الإمارات منحت مصر 15 مدرعة لتأمين الانتخابات

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بالفيديو.. علاء حيدر: الإمارات منحت مصر 15 مدرعة لتأمين الانتخابات بالفيديو.. علاء حيدر: الإمارات منحت مصر 15 مدرعة لتأمين الانتخابات

علاء حيدر

قال علاء حيدر رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط “الكثير من الدول العربية تؤمن أن أمن جزء لا يتجزأ من أمن الدول العربية، وخلال زيارة رئيس الوزراء للدول العربية، أكدوا له أن أمن و استقرار مصر هو أمن و استقرار دول الخليج، ولو لم يكن الجيش المصري في 30 يونيو أحبط محاولة تدمير مصر، لكانت جميع الدول العربية سقطت في بئر الانهيار”.

كما أضاف حيدر خلال تصريحاته الخاصة لوكالة أنباء “ONA”، “أن كثير من الدول العربية تساعد مصر، وخاصة دول الخليج، وأن رجال الأعمال يقولون أنهم على استعداد كبير لتنمية الاقتصاد المصري، بضخ المليارات”، مضيفا “أن مصر ستشهد إصلاحا كبيرا في حالة المرور بسلام من الانتخابات الرئاسيةو ذلك لأن دولة الإمارات منحت مصر 15 مدرعة لتأمين الانتخابات المصرية، و لكننا لم نعلن ذلك”.

 

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