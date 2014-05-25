تامر حسنى يستأنف تصوير “فرق توقيت” بعد عودته من بيروت

أستكمل الفنان تامر حسنى اليوم فور عودته من بيروت تصوير مشاهده فى مسلسل “فرق توقيت”

> وكان تامر قد سافر إلى بيروت ،وقضى بها يومين ،وقام خلالهما بتصوير كليب دعائى جديد لإحدى الشركات.

> مسلسل”فرق توقيت” يشارك مع تامر فى بطولته كل من نيكول سابا،مى سليم،شيرى عادل،أحمد السعدنى،تأليف محمد سليمان،وإخراج إسلام خيرى.

> وقام تامر بتسجيل أغنيتى المقدمة والنهاية للمسلسل قبل سفرة،و الأولى هى “بين يوم و ليلة” كلمات احمد الجندي ،ألحان مدين ، توزيع اسامة عبد الهادي ،والثانيه ”هموت و ارجع” كلمات عبير الرزاز ، ألحان حمادة علي ، توزيع أمير ‘محروس.