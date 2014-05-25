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تامر حسنى يستأنف تصوير “فرق توقيت” بعد عودته من بيروت

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تامر حسنى يستأنف تصوير “فرق توقيت” بعد عودته من بيروت تامر حسنى يستأنف تصوير “فرق توقيت” بعد عودته من بيروت

أستكمل الفنان تامر حسنى اليوم فور عودته من بيروت تصوير مشاهده فى مسلسل “فرق توقيت”
> وكان تامر قد سافر إلى بيروت ،وقضى بها يومين ،وقام خلالهما بتصوير كليب دعائى جديد لإحدى الشركات.
> مسلسل”فرق توقيت” يشارك مع تامر فى بطولته كل من نيكول سابا،مى سليم،شيرى عادل،أحمد السعدنى،تأليف محمد سليمان،وإخراج إسلام خيرى.
> وقام تامر بتسجيل أغنيتى المقدمة والنهاية للمسلسل قبل سفرة،و الأولى هى “بين يوم و ليلة” كلمات احمد الجندي ،ألحان مدين ، توزيع اسامة عبد الهادي ،والثانيه ”هموت و ارجع” كلمات عبير الرزاز ، ألحان حمادة علي ، توزيع أمير ‘محروس.

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