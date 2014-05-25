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عمرو واكد يدعو لإسقاط قانون التظاهر

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عمرو واكد يدعو لإسقاط قانون التظاهر عمرو واكد يدعو لإسقاط قانون التظاهر

عمرو واكد-اسقطوا القانون

رفع الفنان العالمي  والناشط السياسي ،عمرو واكد ، عبارة تقول “اسقطوا قانون التظاهر غير الدستوري” ، بحسب ما وصف.

انتشرت الصورة علي مواقع التواصل الاجتماعي وأظهرت فيها عمرو واكد وهو يحمل ورقة مكتوب عليها “اسقطوا قانون التظاهر” ، وتابع واكد في تغريدة له علي موقع تويتر أن القانون تسبب في حبس ما يفوق الـ 40 ألف مسجون بسبب التعبير عن رأيهم.

أكد في ذات الوقت أن الحل لانهاء العمل بقانون التظاهر هو فوز حمدين صباحي في الانتخابات المقبلة  وعبر عن ذلك قائلاً ، “حمدين صباحي لما هيكسب أنا متأكد إن قانون التظاهر ده هيتلغي وكل مساجين الرأي (مش العنف) هتخرج”.

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