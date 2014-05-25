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وزارة الداخلية: رصدنا رسائل من “جهات معادية” تهدف لتعكير صفو “العرس الديمقراطي”

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وزارة الداخلية: رصدنا رسائل من “جهات معادية” تهدف لتعكير صفو “العرس الديمقراطي” وزارة الداخلية: رصدنا رسائل من “جهات معادية” تهدف لتعكير صفو “العرس الديمقراطي”

الداخلية

قالت وزارة الداخلية، الأحد، في بيان لها، إنها رصدت رسائل على والهواتف المحمولة وشبكات التواصل الاجتماعي تهدف إلى إجهاض العملية الانتخابية، بتحريض المواطنين لعدم الذهاب إلى الاستفتاء.

وأوضح البيان: “رصدت المتابعات الأمنية بوزارة الداخلية انتشار عدد من الرسائل على الهواتف المحمولة وعلى وسائل التواصل الإجتماعى، موجهة للمواطنين ظاهرها الدعوة الي المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية المقررة يومى 26 و27 مايو الجارى وباطنها بث الخوف فى نفوسهم للإحجام عن التوجه الي الصناديق لمحاولة إظهار تدهور الحالة الأمنية وإمكان تعرض المواطنين الي الخطر”.

وقالت وزارة الداخلية إن “هذه الرسائل مصدرها جهات معادية لمصر والمصريين هدفها إجهاض العملية الإنتخابية وبث الخوف فى نفوس المصريين”، وأضافت أن “الشارع المصرى آمن وقوات الجيش والشرطة تفرض مظلة أمنية كاملة كفيلة بتوفير أقصى درجات التأمين وعلى أهبة الإستعداد للدفاع عن الشعب المصرى العظيم والتصدى بكل حسمِ وحزم لأى محاولة تمس أمن المواطنين أو تعكير صفو عرس البلاد الديمقراطى”.

أ ش أ

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