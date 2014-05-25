بالأرقام – هل استحق دي ماريا جائزة أفضل لاعب في نهائي دوري الأبطال؟

اختير الأرجنتيني أنخل دي ماريا نجم ريال مدريد من قبل الاتحاد الأوروبي (ويفا) كأفضل لاعب في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام الجار والغريم أتليتكو مدريد على ملعب لشبونة.

ولعب دي ماريا دورا فعالا في فوز ريال مدريد برباعية مقابل هدف على حساب الأتليتي، ليتوج الميرينجي باللقب العاشر في تاريخه.

وتفوق دي ماريا على جميع لاعبي دوري الأبطال هذا الموسم، في عدد التمريرات العرضية، حيث لم يسبق لأى لاعب أن يقوم بـ23 عرضية في لقاء واحد هذا الموسم، وهو ما فعله دي ماريا.

وقام أنخل بـ6 عرضيات صحيحة من أصل 23 عرضية كالرقم الأعلي في لقاء واحد في البطولة هذا الموسم.

ومرر دي ماريا 56 تمريرة صحيحة من أصل 71 تمريرة كثالث أكثر لاعب في اللقاء.

تمريرات دي ماريا زادت كثيرا من فعالية مدريد الهجومية، حيث مرر 30 تمريرة في الشق الهجومي بينما أتت 5 تمريرات فقط إلى الخلف.

وصنع أنخل 7 فرص محققة للتسجيل، كأكثر لاعب في البطولة هذا الموسم في مباراة واحدة، متفوقا على بيل صاحب الـ6 فرص.

وفي الأوقات الأضافية ظهر مفعول دي ماريا السحري الذى قلب الطاولة لصالح الملكي مدريد.

حيث ساهم الأرجنتيني في أحراز بيل للهدف الثاني، بعد انطلاقة صاروخية قبل أن يسدد وتذهب الكرة لبيل الذى وضعها في الشباك.

ولم يكتف أنخل بصناعة الهدف، بل جاءت تمريراته بنسبة نجاح 93%.

وساهمت لياقة دي ماريا وتحركاته في الشق الهجومي في تفكيك دفاعات أتليتكو، ليٌسجل بيل ويعقبه مارسيللو ويضع رونالدو لمسة الختام على تتويج مدريدي بلقب عاشر غاب منذ 2002.

"لياقة دي ماريا في الأشواط الأضافية"

صورة – خريطة حرارية لتحركات دي ماريا من الدقيقة 90 حتي الدقيقة 120