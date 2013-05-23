عباس يلتقى كيرى وهيج برام الله اليوم

يلتقى الرئيس الفلسطينى "محمود عباس"، اليوم الخميس، وزيرى خارجية الولايات المتحدة الأمريكية جون كيرى، وبريطانيا، وليام هيغ، كل على حدا.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، فى بيان صدر،أمس، ووصل مراسل "الأناضول" نسخة منه، إن عباس سيلتقى عند الساعة الواحدة ظهرا (11 ت ج) وزير الخارجية الأمريكى، فيما يلتقى الساعة السابعة مساء (17 ت ج) وزير الخارجية البريطانى فى مدينة رام الله بالضفة الغربية.

ولم يوضح البيان مزيدًا من التفاصيل حول الزيارتين، وموعد وصول الوزيرين ومغادرتهما، والموضوعات التى سيتم بحثها فى اللقاءين.

وقد بدأ وزير الخارجية الأمريكى جهوده لعودة المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، عقب زيارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، فى مارس الماضى، إلى إسرائيل والضفة الغربية والأردن.

وأجرى كيرى عدة جولات من المباحثات، مع عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو؛ سعيا لتقريب المواقف بينهما فيما يتعلق باستئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ أكتوبر 2010، جراء رفض نتنياهو تجميد الأنشطة الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة خلال إجراء مباحثات السلام.