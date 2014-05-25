' بوكوحرام ' تقتل 3 أشخاص أثناء مشاهدة نهائي دوري الأبطال في نيجيريا

(إفي): لقي ثلاثة أشخاص حتفهم، بينهم انتحاري فجر سيارة مفخخة أمس استهدفت مجموعة من المشجعين كانت تتابع نهائي دوري الابطال الاوروبي على شاشات التليفزيون بالهواء الطلق بمدينة جوس بوسط نيجيريا.

ووفقا لتقارير صحفية محلية اليوم الأحد، قاد المهاجم، الذي لم يتم تحديد هويته بعد، السيارة المفخخة إلى وسط المدينة حيث انفجرت قبل الموعد المحدد، على ما يبدو دون قصد.

ووقع الانفجار خلال الشوط الثاني من المباراة النهائية التي جمعت بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وانتهت بفوز الأول باربعة اهداف مقابل واحد، وأسفر كذلك عن اصابة شخصين، وفقا للمتحدث باسم الشرطة، فرانك مبا، في بيان صدر في وقت متأخر أمس.

ودعت الشرطة "إلى الهدوء" في جوس، حيث قتل 118 شخصا هذا الاسبوع في انفجار سيارتين ملغومتين بسوق مزدحم.

وتعد ولاية بلاتو وعاصمتها جوس، وغيرها من مناطق شمال نيجيريا، هدفا معتاد لهجمات جماعة بوكو حرام الإسلامية، التي تحتجز أكثر من 200 طفلة اختطفوهم منذ 14 ابريل الماضي.

وتسعى (بوكو حرام)، ومعناها التعليم غير الإسلامي حرام، الى تطبيق تفسير صارم للشريعة الاسلامية في شمال نيجيريا حيث تعيش أغلبية مسلمة، بينما تسكن أغلبية مسيحية جنوبي البلاد.

وتعد نيجيريا الدولة الأكثر تعداد في أفريقيا بنحو 170 مليون نسمة، وتضم أكثر من 200 قبيلة، وتعاني من توترات متعددة لأسباب سياسية واجتماعية ودينية وأقليمية.