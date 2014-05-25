نهائي دوري الأبطال الأكثر مشاهدة على التليفزيون الإسباني منذ 2012

مدريد، (إفي): أصبح نهائي دوري الأبطال بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين بملعب النور في لشبونة أكثر المبارايات مشاهدة على التليفزيون الإسباني منذ نهائي كأس الأمم الأوروبية 2012 بين "الماتادور" وإيطاليا.

وشاهد المباراة على التليفزيون الإسباني 11 مليون و33 ألف شخص أي ما يقرب من 62.1% من حصة المشاهدة وقت اقامة المباراة، وفقا لما أعلنه التليفزيون الإسباني.

وكانت "اللحظة الذهبية" أو الأكثر متابعة الساعة 22.36 بالتوقيت المحلي بحصة اقتربت من 67.5% أو 13 مليون و367 ألف مشاهد.

ووصلت نسبة المشاهدة في العاصمة مدريد إلى 76.8% فيما ارتفعت أثناء الوقت الاضافي إلى 77.7% ، وفقا لبيانات التليفزيون الإسباني.