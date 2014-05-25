ديل بوسكي يستبعد استدعاء لاعبين بحالة بدنية دون المستوى للمونديال

مدريد، (إفي): أكد مدرب منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، فيسنتي ديل بوسكي، اليوم عقب الإعلان عن قائمة الـ19 لاعبا الذين تم استدعائهم لودية بوليفيا التي ستقام يوم 30 من الشهر الجاري للاستعداد لخوض كأس العالم بالبرازيل الذي سينطلق الشهر المقبل، أنه لا يمكنه استدعاء لاعبين بحالة بدنية دون المستوى للمونديال.

وقال ديل بوسكي إنه يريد أن يكون جميع اللاعبين المستدعين للمونديال في حالة بدنية جيدة، حيث هناك شكوك حول حالة البعض وبينهم دييجو كوستا وخوانفران توريس وخيسوس نافاس، فلاعبي أتلتيكو أنهيا نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد بمشاكل بدنية، بينما يعاني لاعب مانشستر سيتي من إصابة في الكاحل منذ نحو شهرين.

وأضاف "نأمل أن يكون بحلول الثاني من يونيو (موعد الإعلان عن القائمة النهائية المكونة من 23 لاعبا) يتمكن جميع اللاعبين الموجودين من المران. المونديال سيبدأ من المباراة الأولى ونري أن يكون جميع اللاعبين بحالة جيدة قبل مواجهة هولندا في 13 يونيو. لا يمكننا استدعاء لاعبين بحالة بدنية دون المستوى للمونديال".

ولم يستدع ديل بوسكي أي من اللاعبين الثلاثة لمباراة بوليفيا، والتي لم تشمل أيضا كل من ألفارو نيجريدو وفرناندو يورنتي وباقي لاعبي الروخيبلانكوس والمدريديين الذين خاضوا نهائي التشامبيونز ليج.

وأكد ديل بوسكي في مؤتمر صحفي "استدعينا 19 لاعبا فقط لأسباب واضحة. إنها قائمة صعبة. بالأمس شهدنا مباراة قوية وسنستدعي منهم 8 لاعبين لتصل القائمة إلى 27. وسنعلن عن قائمة الـ23 لاعبا بعد يوم من مباراة بوليفيا".

وأشار المدرب إلى أن التواصل مستمر مع جميع اللاعبين الذين يواجهون مشاكل بدنية.

وقال في هذا الصدد "يبدو أن جوردي ألبا وتشافي أصبحا بحالة جيدة، لا يوجد أي لاعب مستبعد، فقط تياجو، ونافاس الآن في مرحلة التعافي. أما نيجريدو ويورنتني فلم يستبعدا من قائمة الـ23 ، وخوانفران أحد اللاعبين الذين يعانون من مشاكل أيضا. ننتظر المزيد من التقارير الطبية حولهم".

وعن يورنتي قال "لم تردني تقارير حول أنه يعاني من مشاكل، لقد قدم موسما رائعا مع يوفنتوس".

أما عن فرناندو توريس، أحد المهاجمين الذين يحظون بامكانية أكبر نظرا لغياب يورنتي ونيجريدو، قال "لقد قدم الكثير للمنتخب ولهذا هو موجود في القائمة".

وحول ضم جيرارد ديولوفو، أحد اللاعبين الجدد في القائمة، قال "نثق كثيرا في ديولوفو" لاعب برشلونة الذي اعير الموسم المنصرم لصفوف إيفرتون، مشيرا "أدائه كان ثابتا وجيدا، نفكر فيه كأحد البدائل حال وقوع إصابات".