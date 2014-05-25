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الصحف البرازيلية تبرز نهائي دوري الأبطال ' المؤثر ' وتثني على أتلتيكو مدريد

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الصحف البرازيلية تبرز نهائي دوري الأبطال ' المؤثر ' وتثني على أتلتيكو مدريد الصحف البرازيلية تبرز نهائي دوري الأبطال ' المؤثر ' وتثني على أتلتيكو مدريد

ساو باولو (إفي): أبرزت الصحف البرازيلية نهائي دوري أبطال أوروبا "المؤثر" الذي جمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وانتهى بفوز الفريق الملكي بعد تأخره بهدف حتى الدقيقة الـ93 من عمر المباراة، في الوقت الذي أثنت فيه على "الروخيبلانكوس".

وأشار موقع (جلوبوسبورت) الرياضي إلى أن "جماهير ريال مدريد تحتاج للبحث عن هوس جديد لأن السعي نحو اللقب العاشر في دوري الأبطال انتهى".

وأوضحت "نهاية الانتظار الذي استمر 12 عاما كانت رائعة، وحتى أجمل مما كان الأمر عليه لو كان النجوم يلعبون بأفضل مستوياتهم، كما كان متوقعا".

ومن جانبها قالت صحيفة (لانسي) إن فترة الانتظار "انتهت. وبأكثر شكل مؤثر. الريال بطلا لأوروبا مجددا بعد غياب استمر 12 عاما، وتوج بلقبه العاشر".

أما صحيفة (فوليا دي ساو باولو)، فأكدت بدورها "نجوم الفريقين اختفوا. مهاجم أتلتيكو مدريد دييجو كوستا لم يتحمل ألم الاصابة القديمة، وترك المباراة بعد تسع دقائق من بدايتها".

وأوضحت "وكريستيانو رغم تسجيل هدفه السابع عشر في النسخة الحالية من البطولة وتعزيز رقمه القياسي، عمليا لم يلمس الكرة، باستثناء الركلات الثابتة".

وأشارت بدورها صحيفة (أو ستادو دي ساو باولو) إلى أن أتلتيكو كان متقدما في النتيجة وبدأت الجماهير في الاحتفال باللقب. وتزايد الضغط بمرور الوقت حتى أنقذ سرخيو راموس الريال بهدف فاجأ جماهير الفريقين المتواجدين في لشبونة".

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