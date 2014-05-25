الصحف البريطانية تبرز إسهام بيل في فوز الريال باللقب العاشر

لندن، (إفي): أبرزت الصحف البريطانية الدور الذي لعبه الويلزي جاريث بيل في فوز فريقه ريال مدريد باللقب العاشر له في دوري أبطال أوروبا بتغلبه على أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل واحد، بعد تأخره بهدف حتى الدقيقة 93 من عمر المباراة.

وأشارت صحيفة (ذا جارديان) إلى أن لاعب توتنهام الإنجليزي السابق "ألهم" فريقه في الوقت المحتسب بدلا من الضائع لـ"سحق" أتلتيكو مدريد، بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وأوضحت الصحيفة أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد كان أول من عانق بيل بعد اطلاق صافرة انتهاء المباراة، مشيرة إلى أن فترة الانتظار "الطويلة"، والتي تحولت إلى هوس بالنسبة للاعبي الريال وجماهيره لتحقيق اللقب العاشر "انتهت".

وأثنت على جماهير أتلتيكو مدريد، قائلة "خلال تلك النهاية القاسية، حدث شيء في الجانب الاخر من الملعب. جماهير أتلتيكو شرعت في التصفيق لفريقها بشكل عفوي بعد أن تقدم بيل لصالح الريال، والتصفيق لم يتوقف حتى عندما فرت المباراة من بين أيديهم، وبدأ الفارق يزداد لصالح الريال".

وبدورها أبرزت صحيفة (ذا تايمز) دور بيل "رجل الـ85 مليون جنيه استرليني"، نظرا لأنه سجل "واحدا من أغلى الأهداف في تاريخ هذا النادي العريق ليمنح الريال لقبه العاشر في دوري الأبطال"، مشيرة إلى أن أتلتيكو مني مرماه بثلاثة أهداف في الدقائق الـ11 الأخيرة في نهائي "ملحمي".

ومن جانبها، أكدت (دايلي ميل) أن بيل هو "رجل اللحظة" في ريال مدريد، وعنونت "ملك ويلز هو ملك أوروبا"، بعد مساعدة فريقه في الفوز بالبطولة.