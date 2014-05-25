نقباء المحامين يدعون لـ"عمومية" لبحث اعتداءات الشرطة الأحد المقبل

اتفق نقباء المحامين بالنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية على دعوة جموع محامى مصر لجمعية عمومية طارئة يوم الأحد المقبل الموافق الأول من شهر يونيو المقبل، لاتخاذ القرارات الكفيلة لوقف ما وصفوه بـ"الهجمة الشرسة من رجال الشرطة على المحامين، وردع كل من تسول له نفسه أن يفتئت على حق محام".

جاء ذلك بعد تصاعد الأحداث بين المحامين والشرطة فى الشرقية بسبب اعتداء بعض أمناء وأفراد الشرطة على عاكف جاد نقيب محامى الشرقية وبعض المحامين، بحسب رواية المحامين، الأمر الذى دفع نقباء المحامين على مستوى الجمهورية إلى عقد اجتماع طارئ أمس السبت، بمقر محكمة الزقازيق الابتدائية.

وقال محمد عثمان، نقيب محامى القاهرة، إن أزمة المحامين مع الشرطة بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية تؤكد أن أمناء الشرطة أصبحوا خارج سيطرة وزارة الداخلية بعد تعديهم على المحامين ورفض أوامر قياداتهم بتقديم الاعتذار وتهديد ما يسمى ائتلاف أمناء الشرطة بعدم المشاركة فى الانتخابات والإضراب عن العمل حال مجازاة أى من المعتدين!

وأضاف "عثمان" فى تصريحات له: "بعد مشاركتى بالأمس بمؤتمر المحامين فى الشرقية بصحبة العديد من النقباء وقيادات المحامين بالمحافظات القريبة من الشرقية وسماع كل الزملاء أطراف الوقائع المتعددة فى هذا المشهد المأساوى، ثبت لنا جميعًا مدى تعرض المحامين بالشرقية لإساءات واعتداءات متعددة تستوجب من كل المحامين الشرفاء تقديم الدعم والمساندة لزملائهم فى الشرقية حتى تحل هذه الأزمة بما يحفظ لهم جميعًا هيبتهم وكرامتهم".

وقال مجدى عبد الحليم، منسق حركة "محامون بلا قيود" إنه عقب انتهاء الاجتماع الطارئ لنقابات المحامين الفرعية بناء على دعوة مجلس نقابة المحامين بالشرقية لبحث الاعتداء من رجال الشرطة بقسم ثان الزقازيق على المحامين بشكل بالغ السوء، أصدر المجتمعون العديد من القرارات.

وأوضح أن من بين تلك القرارات عقد جمعية عمومية طارئة لمحامى مصر أمام نقابة المحامين بالشرقية، وذلك يوم الأحد الموافق 1/6/2014 الساعة الواحدة ظهرا لاتخاذ القرارات الكفيلة لوقف الهجمة الشرسة من رجال الشرطة على المحامين وردع كل من تسول له نفسه أن يفتئت على حق محام.

وأضاف أن نخبة من قيادات المحامين بالقاهرة على رأسها النقيبان حسن أمين ومحمد عثمان نقيبا القاهرة توجها أمس السبت، إلى مبنى محكمة الزقازيق الجزئية لمؤازرة عاكف جاد نقيب محامى الشرقية المعتدى عليه هو ومجموعة من الزملاء المحامين بالشرقية من قبل ثلاثة من أمناء الشرطة بقسم ثان الزقازيق.

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