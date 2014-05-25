أخبار عاجلة

اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الداخلية: حرم آمن أمام كل مقر انتخابى.. ولن يسمح إلا بمرور الناخبين

Google+ Print
الداخلية: حرم آمن أمام كل مقر انتخابى.. ولن يسمح إلا بمرور الناخبين الداخلية: حرم آمن أمام كل مقر انتخابى.. ولن يسمح إلا بمرور الناخبين

قال اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، أن وزارة الداخلية وضعت خططا أمنية غير مسبوقة لتأمين ربوع الجمهورية وليس فقط المقار الانتخابية.

وأشار إلى أنه تم إلغاء الإجازات الأسبوعية لكافة العاملين بالوزارة استعداداً لتأمين العملية الانتخابية، لافتا إلى أن الداخلة وضعت مجموعات قتالية على الطرق لتأمينها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية للإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن قوات الأمن استلمت كل اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية وتم تمشيطها، متابعاً: "خصصنا حرم آمن أمام كل مقر انتخابى ولن يسمح إلا بمرور الناخبين، وسيتم فحص أى متعلقات مع الناخبين من حقائب أو غيرها قبل وصوله للجنة".

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365