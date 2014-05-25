الداخلية: حرم آمن أمام كل مقر انتخابى.. ولن يسمح إلا بمرور الناخبين

قال اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، أن وزارة الداخلية وضعت خططا أمنية غير مسبوقة لتأمين ربوع الجمهورية وليس فقط المقار الانتخابية.

وأشار إلى أنه تم إلغاء الإجازات الأسبوعية لكافة العاملين بالوزارة استعداداً لتأمين العملية الانتخابية، لافتا إلى أن الداخلة وضعت مجموعات قتالية على الطرق لتأمينها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية للإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن قوات الأمن استلمت كل اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية وتم تمشيطها، متابعاً: "خصصنا حرم آمن أمام كل مقر انتخابى ولن يسمح إلا بمرور الناخبين، وسيتم فحص أى متعلقات مع الناخبين من حقائب أو غيرها قبل وصوله للجنة".