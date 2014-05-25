الأردن يخطط لإنشاء محطتين لاستخلاص اليورانيوم بتكلفة 141 مليون دولار

أعلن مدير عام شركة تعدين اليورانيوم الأردنية، الدكتور سامر القاهوق، اليوم الأحد، أن الشركة تخطط لإنشاء محطتين لاستخلاص اليورانيوم من مناطق وسط الأردن بتكاليف إجمالية تبلغ 141 مليونا و141 ألفا (الدولار الأمريكي يعادل 0.708 دينار أردني) بطاقة أولية تصل إلى حوالي 400 طن يورانيوم سنويا.

وقال “قاهوق”، في مؤتمر صحفي عقد بمقر الشركة للاعلان عن نتائج دراسة كميات اليورانيوم في الأردن، إن إحدى المحطتين ستكون تجريبية وسيتم إجازتها العام الحالي وبتكاليف تقارب 100 ألف دينار (141 ألف دولار أمريكي) لاستخلاص كميات تجريبية من خام اليورانيوم.

وأضاف أن المحطة الثانية سيتم إنجازها خلال 4 إلى 5 سنوات وستكون تطبيقية لإنتاج كميات من أوكسيد اليورانيوم تتراوح ما بين 300 إلى 400 طن سنويا، وسيتم رفعها مستقبلا إلى حوالي 1500 طن في حال ارتفعت أسعار اليورانيوم عالميا، مشيرا إلى أن تكلفة إنشاء هذه المحطة تبلغ 100 مليون دينار (141 مليون دولار) وسيتم استقطاب شركاء استراتيجيين لتنفيذها.

وكانت شركة تعدين اليورانيوم الأردنية قد تلقت الأسبوع الماضي أول تقرير فني خاص بكميات اليورانيوم في أراضي وسط المملكة ، الذي أعده فريق من الخبراء المعتمدين عالميا برئاسة الدكتور مارات أبزالوف وحسب الأسس المعتمدة.