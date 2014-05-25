بالفيديو.. رئيس اتحاد المرأة بالقاهرة: السيدات سيحسمن الانتخابات الرئاسية



> قالت سعاد الديب نائب رئيس الاتحاد القومي للمراة بالقاهرة، ورئيس الاتحاد الدولي لحماية لمستهلك بالقاهرة “أن مشاركة المرأة في الانتخابات بقوة انتخابية تصل إلى 24 مليون صوت انتخابي، وهذا يعكس الدور القوي للمرأة في حسم الانتخابات الرئاسية، وأن المرأة عانت كثيرا خلال الفترة الانتخابية الماضية، وآن الأوان ان تسعى للاسقلالية لمستقبل أفضل لها و لأبنائها”.

و أضافت الديب خلال تصريحات خاصة لوكالة “ONA” للأنباء، “أننا لا يجب أن نغفل دور المرأة في التضحية بزوجها و أولادها خلال ثورة 25 يناير، وما بعدها” ، مضيفة ” أن المرأة لا يوجد لها تأمين صحي أو اجتماعي خلال عملها في الوظائف الغير رسمية، والغير حكومية، و ذلك يؤدي لاضطرارها قبول وظائف تمنح أجور هزيلة، حتى تستطيع تغطية كافة مصاريفها، ومصاريف أبنائها.