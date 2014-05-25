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معارض سوري: الفراغ الرئاسي بلبنان نتيجة لاحتدام الصراع الدولي بالمنطقة

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معارض سوري: الفراغ الرئاسي بلبنان نتيجة لاحتدام الصراع الدولي بالمنطقة معارض سوري: الفراغ الرئاسي بلبنان نتيجة لاحتدام الصراع الدولي بالمنطقة

سمير نشار

اعتبر القيادي في ائتلاف المعارضة السورية سمير نشار أن الفراغ الرئاسي في لبنان يعد نتيجة لاحتدام الصراع الإقليمي والدولي في المنطقة.

وقال نشار – في تصريح لصحيفة (المقر) الأردنية الالكترونية اليوم الأحد – “إنه حتى الآن لم تظهر بوادر توافق إقليمي قبل الدولي وتحديدا بين إيران والسعودية حول رئاسة الجمهورية في لبنان ، ومن الواضح أن هناك بوادر لقاءات بعيدة عن الإعلام بدأت بينهما وبتقديري أنها تتم بدافع أمريكي”.

وأضاف المعارض السوري “إن هناك رغبة إيرانية ، كما تشير الدلائل ، في التوصل إلى اتفاق مع أمريكا والغرب عموما للتخلص من العقوبات التي تعيق تمددها ونفوذها الإقليمي”..وتابع “إن الولايات المتحدة ستنظر إلى الاتفاق مع إيران باعتباره عامل استقرار في المنطقة بمواجهة تهديدات المتطرفين”

ورأى أن كل المواجهات الإقليمية مرهونة بمحادثات ( 5 + 1 ) ولكن ذلك لا يمنع من حدوث اختراقات وتوافقات في بعض المناطق بحيث لا تتوسع المواجهات على صعيد المنطقة ككل.

يشار إلى أن الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان كان قد أنهى أمس السبت عهده ليصبح الرئيس السابق الثاني عشر للبنان ، حيث دخل قصر بعبدا في الخامس والعشرين من مايو العام 2008 نتيجة لتسوية الدوحة.

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