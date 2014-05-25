ميهوب: عضو اتحاد الكرة كان يتدخل في الأمور الفنية للفريق

قال علاء ميهوب المدير الفني لمنتخب مصر أن محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كان يتدخل في مهام عمل الجهاز الفني.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأحد قبول استقالة ميهوب، وتعيين ياسر رضوان مدربا للفريق.

ولكن قال ميهوب لـFilGoal.com: "اتحاد الكرة استبق رحيلي بإعلان اعتذاري عن المهمة قبل التقدم باستقالتي، وهذه إقالة وليست استقالة".

وتابع "الشامي هو من كان يتدخل في عمل الجهاز الفني ووضعني في مأزق مع اللاعبين، وهو سبب كل الأزمات".

وكان عمرو مختار مدافع جيل فيسينتي البرتغالي قد صرح لـFilGoal.com أن ميهوب سبه بألفاظ نابية بين شوطي مباراة السبت وهي الطريقة التي يتعامل بها مع كل اللاعبين -بحسب تصريحاته-، ليقرر ترك المعسكر قبل تدخل محمد فاروق مدير المنتخب.

وأتم ميهوب "كل أعضاء الجهاز الفني أخبروني نيتهم عدم استكمال المهمة، باستثناء محمد فاروق بسبب علاقته باتحاد الكرة".