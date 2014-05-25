إيمان الوراقى: واجهت مشاكل كثيرة فى تحقيقى الفائز بجائزة دبى للصحافة

قالت إيمان الوراقى، الصحفية باليوم السابع، والفائزة بجائزة أفضل تحقيق استقصائى فى منتدى الإعلام العربى بدبى، إنها واجهت العديد من المتاعب فى تحقيقها الذى كشفت فيه عن وجود مصانع تورد أدوية ومستلزمات طبية غير صالحة للاستخدام لمستشفيات كبرى مثل مستشفى سرطان الأطفال 57357، مضيفة أنه تم غلق المصنع بعد الفضيحة التى طاردته بعد نشر التحقيق باليوم السابع.

وأضافت إيمان الوارقى خلال لقائها ببرنامج "ست الحسن" المذاع على فضائية "أون تى فى" مع الإعلامية "شيريهان أبو الحسن"، أن كثيرًا من المستشفيات والصيدليات الكبرى كانت تتعامل مع هذا المصنع، مشيرة إلى أن بداية التحقيق كان منذ أربعة أشهر حين شاهدت أحد الأطفال المصابين بحساسية بالجلد بسبب السموم التى كانت موجودة بالأدوية، فقررت أن تكشف حقيقة هذا المصنع، موضحة أنه تم تقديم 14 بلاغا للنائب العام، ولم يحدث أى اطلاعات على البلاغات.

وأوضحت الصحفية باليوم السابع، أن هذه الأدوية غير صالحة للاستخدام الآدمى نظرا لوجود السموم القاتلة التى بداخلها، التى تؤدى إلى الإصابة بالسرطانات والالتهابات الخطيرة وأحيانا تؤدى إلى الموت، مضيفة أنها واجهت الكثير من المشاكل فى هذا التحقيق مثل تعرضها للإهانات من مدير مستشفى سرطان الأطفال.