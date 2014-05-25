"العليا للانتخابات": إعلان النتيجة بعد 5 أيام من تسلم محاضر الفرز

قال المستشار طارق شبل، عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، إنه تم الانتهاء من استعدادات اللجنة للانتخابات، موضحا أن القضاة وصلوا إلى الأماكن المحددة لهم بالمراكز الانتخابية واستلام أغلبية القضاة أوراق العملية الانتخابية.

وأضاف شبل فى تصريحات تليفزيونية، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الانتخابات خلال 5 أيام من وصول محاضر اللجان العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن عدد القضاة فى اللجان الفرعية 14 ألف قاض أما عن عدد القضاة باللجان العامة 352 قاضياً.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من بطاقات الاقتراع وتم وصولها إلى اللجان ومراجعة الكشوف الانتخابية داخل اللجان، موضحاً أن أغلبية اللجان بالدور الأرضى بالمدارس، نظرا لتسهيل العملية الانتخابية على كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما أنه تم تخصيص أفراد لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة للتصويت فى الانتخابات.

وعن مندوبى المرشحين، أكد شبل أنه يُسمح لهم بالدخول داخل اللجنة لمدة نصف ساعة متواصلة ثم الخروج من اللجنة والدخول مرة أخرى ولا يُسمح لهم التدخل فى عملية التصويت بالانتخابات.