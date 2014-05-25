ألمانيا تسن قانونًا لـ”الولادة السرية” للتقليل من معدلات قتل الأطفال الرضع

قالت جريدة “الحياة” اللندنية، الأحد، إن الحكومة الألمانية أصدرت قانونًا، دخل حيز التنفيذ في مايو الجاري، يمنح النساء حق “الولادة السرية”، دون إعطاء أي معلومات عن الأم أو والد الطفل، وأشارت الصحيفة إلى أن القانون يهدف إلى التقليل من معدلات قتل الأطفال الرضع، وزيادة حالات التبني.

ولفتت الصحيفة أن ٣٥ طفلا ماتوا نتيجة تخلص أمهاتهم منهم بطريقة غير قانونية، وأن القانون الجديد يسهل حالات تبني هؤلاء الأطفال، وباعتبار أن التبني في ألمانيا عملية شديدة التعقيد تحتاج إلى شروط كثيرة. وتخضع العائلة التي تبنت طفلا إلى مراقبة طويلة المدى للتأكد من حسن معاملتها الطفل المتبنى. وبالتالي، يأمل كثير بأن تتمكن العائلات المحرومة من الأطفال من تبني أطفال مولودين سرا، بصورة أكثر يسرا.

> فور صدور القانون الولادة السرية، علت أصوات منتقدة للقانون، لأن فرصة ولادة طفل مجهول في عيادة كانت متوافرة منذ سنوات في نحو 130 مستشفى، كما أن هناك نحو 100 «وجهة» يمكن الأمهات ترك أطفالهن حديثي الولادة فيها. وعلى رغم ذلك، لا يزال هناك الكثير من الاطفال يقتلون بسبب عدم رغبة الأم بالاحتفاظ بهم.

> ويرى خبراء أن قتل الاطفال حديثى الولادة أمر نفسي معقد لدى الأم، التي تكون غير راغبة في تحمل مسؤوليتها تجاه الطفل المولود حديثا، لذا تجد التخلص منه عبر قتله أمراً أكثر سهولة، كونها غير قادرة عقليا على حل المشكلة.

> ويلفت مايكل هوير، من منظمة حماية الطفل، إلى أن قانون الولادة السرية «يأخذ للمرة الأولى في الاعتبار مصلحة الطفل». ويضيف: «الأطفال عندما يبلغون سيسألون عن هوية الوالدين البيولوجية، وهذا يحدث دائماً. وعندما لا يعرفون من هو الأب أو الأم الحقيقيان، يعانون مشاكل نفسية، تدفع ببعضهم إلى الجنون»، ويؤكد أن «عدم معرفة الأصل البيولوجي ينتج عنه مشاكل وخيمة».