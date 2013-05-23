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فودة لـ"الإخوان": مصر مختطفة ودمها لا يزال مستباحاً

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فودة لـ"الإخوان": مصر مختطفة ودمها لا يزال مستباحاً فودة لـ"الإخوان": مصر مختطفة ودمها لا يزال مستباحاً

قال الإعلامى يسرى فودة، موجها كلمته لجماعة الإخوان المسلمين، "حقنتم دماء الجنود السبعة ربما، ولكن سماً يندس فى تراب أرض عليها ولدتم ومن خيرها أكلتم، إن لم تفهموا أنتم أن التى لا تعرفونها لا تزال مختطفة، وأن دمها لا يزال مستباحاً".

وأضاف مقدم برنامج "آخر كلام"، على فضائية "أون تى فى"، أن صراع الإرادات يبلغ فى تطورات أخيرة منعطفا أكثر دقة وأخطر إنذارا، لافتاً إلى أن وجود سبعة من جنود مصر رهائن بين أيادى مصر على أرض مصرية يحمل مضمونا أعمق غورا مما يتصور البعض، والبعض لا يزال يرى تعارضا بين مفهومين وهذا وقت الاختيار بين الوطن والأهل والعشيرة.

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مصر 365

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