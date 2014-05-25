اسماء الفائزين بجوائز"المسابقة البحثية الثانية لطلاب الجامعات"

تحت رعاية معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.. شهد الدكتور سعيد الحساني وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي..حفل إعلان وتوزيع جوائز " المسابقة البحثية الثانية لطلاب الجامعات في الدولة "..التي تنظمها جامعة أبوظبي ضمن مبادرة " خطوة لأعلى شباب ".



> أسماء الفرق الفائزة في المسابقة هي كالتالي..



>فئة الهندسة المدنية والبيئية

> في المركز الثاني فازت الطالبات ياسمين مجدي وإيمان الهلالي ومريم آل نهيان من جامعة الإمارات العربية المتحدة لبحث بعنوان "معالجة مياه الصرف الصحي مع الكربون المنشط من أوراق النخيل" بينما نال المركز الثالث الفريق الطلابي أميمة زعفر نوشد شاودهري وناديا مصطفى وفاندهانا فرغيز رانيا أحمد وأمارة شاهد وراشد علي الهرمودي وإلرون إدغار من الجامعة الأميركية في الشارقة بحث بعنوان " دراسة امتصاص المواد المتحللة طبيعيا في علاج المياه من النفط الخام ".



>فئة تقنية المعلومات

> فاز بالمركز الأول فريق هايا حسن وباسل صفيه من الجامعة الأميركية في الشارقة لبحث بعنوان " نظام أندرويد لتحليل ومراقبة مرض الانسداد الرئوي المزمن ".. والمركز الثاني عابد عبدالعزيز ومحمد عبيدالله وصيفات سلطان من جامعة أبوظبي لبحث بعنوان " التحكم في طائرة " كوادكوبتر 4 جي " من خلال الهواتف الذكي لتوفير المساعدة في حالات الطوارئ من خلال حركات اليدين " وفي المركز الثالث فاز فريق ديبان كيشور وبراتيك سين وفيفيك رادهاكرشينان من جامعة بيتس بيلاني لبحث بعنوان " تطوير مركبة جوية بدون طيار للتطبيقات المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ".



>فئة الهندسة الميكانيكية

> نال المركز الثاني الفريق الطلابي الذي يضم ناديا مصطفى وفاندانا فرغيز ورانية أحمد وعمارة شاهد وأميمة زعفر ونوشد شاودهري من الجامعة الأميركية في الشارقة لبحثهم حول " تقييم المعالجة الأيونية لوقود الديزل منخفض الكبريت " وفي المركز الثاني مكرر فاز فريق الطالبات جنى لبنى مرجان وهبة شيكاث وزينب حمد وأريج عارف ولينا يوسف وجوارية سيف من الجامعة الأميركية في الشارقة لبحث حول " عملية إزالة الكبريت من زيت الوقود الثقيل ".. أما المركز الثالث ففازت به الطالبتان ديما علي ودينا رفقي من جامعة أبوظبي لبحث بعنوان "حلة ذاتية التبريد".



>فئة الهندسة الإلكترونية

> فاز بالمركز الأول فريق الطلاب عمر محمدي ويوسف النجار ونور فخر وحازم السرهام من جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا لبحث بعنوان " كرسي متحرك يتم التحكم به من خلال مخ الإنسان" وفي المركز الثاني فاز الطلاب حمد الشانو وفاري أدي وهيثم السيد من الجامعة الأمريكية بالشارقة لبحث بعنوان "كشف التفريغ الجزئي والتصنيف في المحولات " وفي المركز الثالث فاز الطالبان ناصر البلوشي ومحمد يوسف من جامعة أبوظبي لبحثهنم بعنوان " تقنيات الشبكة الذكية لإدارة الطاقة المتجددة".



> فئة العمارة

> حصد المركز الثاني..فريق أحمد محمد جليل وعبدالعزيز المشغري من جامعة الإمارات العربية المتحدة لبحثهما بعنوان "نظام متعدد المعايير لتقييم توزيع الحدائق في رأس الخيمة " وفي المركز الثالث فازت الطالبات صابرين العامري وسارة موسى وهديل أبوتمام من جامعة أبوظبي لبحث بعنوان " تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في تخطيط وإدارة أنواع الأضرار في البنية التحتية للمياه في أبوظبي ".



> فئة الرياضيات

> نال المركز الثاني الطلاب أدارش فنكاترمان وشويثا ناراسيمهان من جامعة بيتس بيلاني بدبي لبحث بعنوان "هندسة ماجليف ماتريكس لفرز الخلايا البيولوجية ".



>فئة العلاقات العامة والاتصال الجماهيري

> فازت الطالبة ندى خالد رمضان من الجامعة الأميركية بالشارقة بالمركز الثاني لبحثها بعنوان "برامج الأطفال وتصويرها لأدوار الإناث والذكور وتأثير ذلك على اختيار المسار الوظيفي .



>فئة علم الاجتماع وعلم النفس

> حصد المركز الأول الطالب محمد الجبوري من الجامعة الأميركية بالشارقة لبحثه حول " الكتابة العربية وتقييم الصحيح ثقافيا " وفي المركز الثاني فازت الطالبات دنيا صبري وسوزان شديد من جامعة ميدل سيكس دبي لبحثهما حول "مشاركة شباب غانا في تنمية وبناء المجتمع".



> فئة التعليم واللغات

> نالت المركز الثاني الطالبة فاطمة سروار من معهد العلوم والتكنولوجيا لبحث بعنوان " العثور على طرق تدريس الأكثر فاعلية لكليات إدارة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة" وفي المركز الثاني مكرر فريق يضم الطلاب فيزا زامير وفاطمة الهيل ومحيي الدين كيباب وأوروج شيخ وجيشا ويلسن من جامعة الخليج الطبية لبحثهم حول " الأعراض اصوتية للمدرسين من بعض المدارس في الدولة " .. أما في المركز الثالث فازت الطالبات عائشة خان وفاطمة سعدية وفاطمة صاحلة ونسنة عبدالناصر من جامعة أبوظبي لبحث حول " استخدام الروبوت لمساعدة الأطفال الصم".



>فئة إدارة الأعمال

> حصدت المركز الأول الطالبات أمينة الصايغ و شما آل نهيان وعفراء كامل وأحلام الحمادي من جامعة زايد لبحث " الصفات الإيجابية والسلبية للموظفين الإماراتيين ".. وفي المركز الثاني فازت الطالبات زينب جبران وعائشة عيسى من جامعة أبوظبي لبحثهما بعنوان " المسؤولية البيئية وتقاريرها المقدمة من قبل الشركات المدرجة في الإمارات العربية المتحدة ".. أما المركز الثالث فازت به الطالبة دينا عبدو من جامعة ميدل سيكس في دبي لبحث بعنوان " دراسة للتحديات التي يواجهها رواد الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة ".



> فئة العلوم الطبيعية والصحية

> تصدر المركز الأول الطالبان هاورون لويدونج زانج من جامعة نيويورك بأبوظبي لبحث حول "بوليمر هجين يحول الرطوبة والضوء والحرارة إلى أعمال ميكانيكية" وفي المركز الثاني فاز الطالب ديبان كيشور كومار من جامعة بيتس بيلاني دبي لبحث بعنوان "منصة ميكروفلويديك للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية للفحوصات الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة" وفي المركز الثالث فازت الطالبات فريدة القطيشات وإلوين جومز وناجيل فرناندز من الجامعة الأميركية في الشارقة لبحث بعنوان " التقييم الصحي والكيميائي لاستخدام البخور".



>فئة بحوث البوستر

> حصدتها الطالبة ميثاء القاعدي من الجامعة الأميركية في الشارقة لبحثها حول " تطوير طريقة جديدة لتحويل مياه الصرف الصحي إلى منتجات تنقية ".