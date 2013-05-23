اكتشاف مورينيو في مدريد: لا أعرف ماذا سيحدث بعده

مدريد، (إفي): قال مهاجم ريال مدريد الصاعد ألبارو موراتا اليوم إن المدير الفني للفريق، البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي سيرحل بنهاية الموسم، كان السبب في خوضه أول مباراة له مع الفريق الأول، متمنيا له "التوفيق" في مستقبله خارج النادي الملكي.

وكان مورينيو قد اكتشف موراتا وأشركه في عدد من مباريات الفريق الأول أبرزها كان أمام برشلونة في الدوري.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية اليوم بخصوص مستقبله مع النادي الملكي أنه يتمنى تصعيده للفريق الأول، مشيرا إلى أنه سيسعى لاستغلال هذه الفرصة.

وأضاف موراتا "ما زال أمامي موسما، وحينما ينتهي فصل الصيف ستتضح الأمور، لدي الكثير من الرغبات التي أتمنى تحقيقها".

وأردف المهاجم الشاب "أنا في أفضل فريق بالعالم وطالما رغب في استمراري سأظل موجودا به لألعب الدور المنوط بي مع استغلال كل فرصة متاحة".