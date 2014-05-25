بالصور.. "الشباب و الرياضة" تنظم لقاء رياضيا على شواطئ الإسكندرية

نظمت وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية (الإدارة العامة للرياضة) اليوم الأحد، فعاليات اللقاء الرياضى الترويحى الشاطئ - لجميع المراحل السنية ومن الجنسين للعام 2013 - 2014 بالنادى الرياضى البحرى.

وقد أقيم حفل توزيع جوائز المسابقات التى أقيمت فى اللقاء، بحضور كل من، الدكتور محسن حسن مرسى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، محمد رضا عرابى مدير عام إدارة الرياضة، وليد عبدالعزيز رفاعى مدير إدارة تنفيذ المشروعات بالإدارة العامة للرياضة ، أحمد عبد العال محمد الأخصائى الرياضى بالإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية.



>