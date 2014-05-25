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بروتوكول تعاون بين جامعة التكنولوجيا وأكاديمية العلوم المالية

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بروتوكول تعاون بين جامعة التكنولوجيا وأكاديمية العلوم المالية بروتوكول تعاون بين جامعة التكنولوجيا وأكاديمية العلوم المالية

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة للعلوم والتكنولوجيا فى تنفيذ البرامج التدريبية والاستشارات من خلال مركز التنمية الإدارية التابع لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

ومثل الجامعة، فى البروتوكول أحمد كفافى، مستشار رئيس مجلس الأمناء ومدير مركز التنمية الإدارية ويمثل الأكاديمية الدكتور عمرو النحاس، المدير التنفيذى ومساعد رئيس الأكاديمية لشئون التدريب معهد التدريب المالى والمصرفى التابع للأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.

ويهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة العاملين فى القطاع الخاص والعام من خلال التدريب المستمر، وكذلك رفع كفاءة ومهارات الخريجين الجدد بهدف تضييق الفجوة ما بين المؤهلات المتوفرة واحتياجات سوق العمل.
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