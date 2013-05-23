سانتوس يرفض عرض برشلونة للحصول على نيمار

ساو باولو، (إفي): رفض نادي سانتوس يوم الأربعاء العرض الذي قدمه برشلونة الإسباني لشراء لاعبه الصاعد ونجمه نيمار، وفقا لما قالته مصادر من إدارة النادي البرازيلي.

وقال نائب رئيس سانتوس، أوديليو رودريجس لوسائل اعلام محلية أن العرض "لا يلبي" اهتمامات النادي، وذلك عقب اجتماع قياداته في منزل رئيسه لويس ألفارو ريبيرو.

وذكرت تقارير اخبارية محلية أن عرض برشلونة كان يصل إلى نحو 20 مليون يورو، في حين أن الشرط الجزائي يصل إلى 65 مليون يورو.

وينتهي عقد نيمار في يوليو 2014 ، لذا فبداية من يناير المقبل يحق له التوقيع على عقد مبدئي مع أي فريق والرحيل بعد المونديال دون حصول سانتوس على أي تعويض.

وأكد رودريجس أن ريال مدريد الإسباني أيضا "مهتم" باللاعب (21 عاما)، ولكنه رفض الكشف عما اذا كان تلقى عرضا رسميا من النادي الملكي.

يشار إلى أن صحيفة (أو جلوبو) البرازيلية نشرت يوم الثلاثاء أن نيمار وقع بالفعل على وثيقة تعهد فيها بالانضمام لبرشلونة في يوليو عقب كأس القارات.