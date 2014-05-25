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ضباط الأمن المركزى يحتفلون بمولود الشهيد أحمد الكبير عبر "فيس بوك"

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أنجبت رأفت، أرملة النقيب أحمد الكبير، أحد شهداء الشرطة، أمس السبت، مولودها الثالث فى القاهرة، وأطلقت عليه اسم "أحمد" تخليدًا لذكرى والده الشهيد، حيث أنجبت الطفل بعد مرور 6 أشهر على استشهاد والده.

ومن جانبه، قال النقيب محمود أيوب، الضابط بقطاع الأمن المركزى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه احتفل عدد من ضباط الشرطة، اليوم الأحد، من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بالمولود أحمد أحمد سمير الكبير نجل شهيد العمليات الخاصة النقيب أحمد سمير الكبير، الذى استشهد يوم 21 نوفمبر 2013 أثناء مداهمته بؤرة إجرامية بالقليوبية نتيجة طلق نارى دخل من يسار العنق وخرج من يمين الوجه، وذلك بسلاح عيار 9 ملى حسبما أعلن الطب الشرعى.

وقالت شيرين رأفت، أرملة الشهيد، إنها تتمنى أن يستكمل أبناؤها مسيرة والدهم فى الجيش أو الشرطة، قائلة: "حلم حياتى أن يدخل ولادى كلية الشرطة أو يطلعوا ضباط جيش ويكملوا مشوار باباهم ودى رسالتى اللى هاعيش عليها واللى نولت شرفها".

وتابعت شيرين، إن زوجها كان يتمنى الشهادة وكان دائمًا يقول عايز الساعة اللى ربنا كتبهالى وأنا فى بطن أمى تجيلى وأنا فى مأمورية مش وأنا فى السرير، جدير بالذكر أن الشهيد النقيب أحمد سمير الكبير والد لـ"محمد" (3 سنوات و6 أشهر)، وعُمر (سنتان).

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