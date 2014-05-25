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جاستن تيمبرليك لا يحترم الإعلام العربي

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جاستن تيمبرليك لا يحترم الإعلام العربي جاستن تيمبرليك لا يحترم الإعلام العربي

الأحد 25-05-2014 15:41

أقام الفنان العالمي جاستن تيمبرليك حفلاً في ميدان دو على جزيرة ياس في أبو ظبي، وعلى الرغم من أن تم الإعلان عن إقامة هذا الحفل منذ شهر يناير وأرسلت الشركة المنظمة للحفل بياناً صحفياً يعلن عن الحفل وفي المقابل قامت بنشره العديد من وسائل الإعلام العربية، إلا أنه قبل إحياء الحفل أول أمس لم ترسل أية دعوة لوسائل الإعلام العربية، وعلمنا من مصادر خاصة أن إدارة أعماله رفضت وجود كل وسائل الإعلام العربية فيما عدا جريدة عربية واحدة لأن تربط بينها وبين الشركة المنظمة عقود اتفاق وأخبرنا المصدر نفسه أن سبب الرفض هو أنه يخشى انتقاد الصحافة العربية، ولا نعلم لماذا يخشاها، ولذلك رفض وجودها بالإضافة إلى منع تصوير الحفل حتى من قبل الجريدة المدعوة إلى الحفل.
عفواً أيها النجوم الأجانب إن لم تكن لديكم الجرأة والثقة، وإن لم تحترموا وسائل الإعلام العربية لا تحيوا حفلات في بلاد عربية.. فهذه ليست الحالة الأولى التي حدثت في الإمارات.

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