خاص: زيارة سرية لبسمة بوسيل وزوجها تامر حسني إلى بيروت

وصل الفنّان المصري تامر حسني برفقة زوجته بسمة بوسيل إلى لبنان سراً بعيداً عن أعين الصّحافة مخافةً من الدخول في مهاترات إشاعة الطلاق والتّي نفاها تامر جملة وتفصيلاً.

وحضر الثنائي سوياً لتصوير "كليب" الديو " Welcome To The Life " الذي جمعه مع الفنان الأميركي Akon. وقد تم التّصوير على مدى يوم واحد مع المخرج باسم مغنية.

أما فكرة كليب فهي مجرّد تصوير مشاهد غنائية لتامر على شاطىء بحر منطقة الرملة البيضاء في بيروت. قيما حضر إلى موقع التصوير كل من الممثل مازن المعضم والمخرجة رندلى قديح تشجيعاً منهما لزميلهما باسم مغنية. وقد غابت بسمة عن تصوير "الكليب" بسبب قيامها "بالشوبينغ" في أسواق بيروت. وكان تامر حريصاً جداً على سرية التّصوير.

و كالعادة اجتمع تامر مع نادي معجبيه وأمضى معهم وقتاً على شاطىء الرملة البيضاء القريب من فندق الموفنبيك حيث كان يقيم. وقد غادر تامر وزوجته صباح يوم الأحد بعدما أمضيا يومين في بيروت، ودعه جمهوره عند باب قاعة المغادرة في مطار بيروت عند التاسعة صباحاً.