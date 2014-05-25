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صور جديدة من زفاف كيم كردشيان تظهر فستانها

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صور جديدة من زفاف كيم كردشيان تظهر فستانها صور جديدة من زفاف كيم كردشيان تظهر فستانها

الأحد 25-05-2014 18:10

إنتشرت اليوم صوراً جديدة لزفاف النجمة العالمية Kim Kardashian ومغني الراب Kanye West، الذي أقيم مساء أمس في فلورنسا بإيطاليا.

الصور غير واضحة تماماً لأنها إلتقطت عن بُعد وتم تسريبها، لكنها أظهرت فستان Kim الذي ينتظره الجميع لمعرفة عما إذا كان يليق بهذه المناسبة الضخمة.

فستان زفاف Kardashian هو من تصميم Riccardo Tisci ضمن مجموعة Givenchy لخريف 2011.

Kanye West وإبنته North West البالغة من العمر 11 شهراً، إرتديا أيضاً من ماركة Givenchy العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن Kim وخلال وجودها في باريس الأسبوع الماضي، إصطحبت إبنتها North West في جولة إلى دار Givenchy، وكانت برفقتهما Kourtney Kardashian.

 

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