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إطلاق سراح رئيسة وزراء تايلاند المعزولة ينجلوك شيناواترا

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إطلاق سراح رئيسة وزراء تايلاند المعزولة ينجلوك شيناواترا إطلاق سراح رئيسة وزراء تايلاند المعزولة ينجلوك شيناواترا

ينجلوك شيناوترا

أعلن مصدر رفيع المستوى في المجلس العسكري بتايلاند اليوم الأحد إطلاق سراح رئيسة الوزراء المعزولة ينجلوك شيناواترا ولم تعد محتجزة لدى الجيش.

وذكر المصدر- في تصريحات خاصة لشبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأحد- أن “لقد طلبنا منها أن تساعدنا في الحفاظ على السلام والنظام في البلاد وألا تشارك مع أي محتجين أو أية حركات سياسية”.. وأكد مصدر مقرب من رئيسة الوزراء المقالة نبأ إطلاق سراحها من أحد المعسكرات التابعة للجيش.

واستدعيت رئيسة الوزراء المقالة من قبل المجلس العسكري، الذي يدير شئون البلاد في أعقاب الانقلاب الذي قام به، مع أكثر من 100 شخصية أخرى من بينهم نشطاء وتم اعتقالهم في ثكنة عسكرية تابعة للجيش.
> واستولت القوات المسلحة التايلاندية على السلطة في إنقلاب عسكري يومالخميس الماضي بعد أشهر من الاضطرابات التي أعاقت وتسببت في اشتباكات دامية في العاصمة بانكوك.

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