الإسماعيلي: نواجه البنزرتي والمقاولون في السويس

أرسلت الجهات الأمنية بالسويس الموافقة على لعب الإسماعيلي مباراتيه أمام المقاولون العرب بالدوري والبنزرتي بالكونفدرالية على ملعب الجيش الثالث الجديد بالسويس.

وقال وليد الكيلاني عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في تصريحات لـFilGoal.com إن إدارة النادي كانت قد أرسلت طلب إلى الجهات الأمنية بالسويس لإقامة المباراتين بالسويس وذلك توفيرا للجهد لقرب مدينة السويس من الإسماعيلية.

ويلعب الدراويش مع المقاولون ضمن الجولة الـ17 من مسابقة الدوري الممتاز يوم الاثنين المقبل.

بينما يستضيف البنزرتي في إياب دور الـ16 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية يوم الثاني من يونيو المقبل.