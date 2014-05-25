مجلس الشيوخ النيجيري يرفض مبادلة الفتيات المختطفات بمعتقلين من بوكو حرام

رفض ديفيد مارك رئيس مجلس الشيوخ النيجيري مطالبة بعض السياسيين النيجيريين ببدء مفاوضات بين الحكومة وجماعة بوكو حرام، التي أعلنت مسئوليتها عن اختطاف 230 تلميذة من داخل مدرسة ببلدة “شيبوك” بولاية “بورنو” الشهر الماضي، بهدف مبادلة المختطفات بأعضاء في الجماعة في السجون النيجيرية.

وقال مارك – في تصريحات صحفية اليوم – إن الحكومة لن تستسلم لابتزاز الجماعة وما وصفهم بالمجرمين .. مشيرا إلى أن الحكومة تعمل ما في وسعها علي استعادة الأمن في جميع انحاء البلاد وعودة الفتيات سالمات.

وجاءت تصريحات مارك ردا علي تصريحات لرئيسة لجنة المغتربين بمجلس النواب النيجيري ابيكي ديبري ارييي التي قالت فيها إن المفاوضات مع الجماعة هي الحل الوحيد لعودة الفتيات سالمات، خاصة أن أي عملية لإنقاذهن بالقوة قد تؤدي إلى الإضرار بهن.

يشار الي أن زعيم بوكو حرام أبو بكر شيكاو ظهر في شريط فيديو منذ أيام، ليعلن مسئولية الجماعة عن اختطاف الفتيات الامر الذي اثار حفيظة الحكومة وأولياء الأمور الذين اتهموا السلطات بالتقاعس عن انقاذ الفتيات، وطالب شيكاو في الشريط بإطلاق سراح أعضاء الجماعة مقابل الإفراج عن الفتيات.

أ ش أ