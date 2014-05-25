عمرو موسى يغادر الجزائر

عمرو موسى الامين العام السابق لجامعة الدول العربية فى زيارة استغرقت يوما واحدا التقى خلالها بالرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة حيث هنأه بمناسبة اعادة انتخابه لفترة رئاسية رابعة.. كما التقى وزير الخارجية رمطان لعمامرة .

وكان عمرو موسى قد صرح امس بأنه استعرض مع بوتفليقة العلاقات الثنائية بين البلدين مشيرا إلى انه لمس نوايا طيبة فى حديث الرئيس بالنسبة لمصر فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية ودعم مصر افريقيا وعربيا .

واستعرض مع الرئيس الجزائرى ايضا القضايا على الساحتين العربية والافريقية خاصة الوضع فى ليبيا وتطورات الموقف فى سوريا إذ اكد الجانبان اهمية استقرار ليبيا مع الاخذ فى الاعتبار ان مايحدث هو شأن داخلى ليبى.. معربا عن امله فى أن يعود الاستقرار اليها وتتمكن من بناء نفسها مع البعد عن كل المؤثرات المشوبة بالتطرف أو الوقوع فى قبضة الارهاب .. كما تطرقا ايضا للوضع المضطرب فى سوريا وماحولها .

أ ش أ