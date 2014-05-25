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لجنة الانتخابات الرئاسية: حفظ الأوراق في وقائع توزيع «لمبات موفرة» لصالح السيسي

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لجنة الانتخابات الرئاسية: حفظ الأوراق في وقائع توزيع «لمبات موفرة» لصالح السيسي لجنة الانتخابات الرئاسية: حفظ الأوراق في وقائع توزيع «لمبات موفرة» لصالح السيسي

المشير عبدالفتاح

أعلن المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية، أن اللجنة قررت حفظ الأوراق في مسألة “اللمبات الموفرة” التي قامت بعض الحملات الشعبية غير الرسمية، بتوزيعها لصالح المرشح عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المستشار سالمان – في بيان له اليوم – أن حفظ الأوراق جاء لأنه لم يثبت أن المرشح هو الذي أمر بتوزيع هذه اللمبات، كما أن حملته الرسمية نفت صلتها بها، مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات الرئاسية لم تجد ما يؤكد أن المرشح أو حملته الرسمية هم من قاموا بالتوزيع.

وأضاف المستشار سالمان أن وكيل المرشح قام بتحري الأمر والتوصل إلى القائمين على هذا العمل وطلبه ايقافه فورا وتوقف التوزيع، وأنه أكد للجنة حرصه الشديد على الالتزام بالقانون وأنه لا يمكن أن يتجاوز حدوده، وأنه هو من أوقف التوزيع فورا ومن ثم فإن اللجنة تقف بالإجراءات عند هذا الحد.

من ناحية أخرى، استقبلت لجنة الانتخابات الرئاسية وفودا عديدة من المتابعين الدوليين منها، منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا” وتجمع الساحل والصحراء ومنظمة الدول الفرانكفونية، ورئيس بعثة الاتحاد الإفريقي، ووفد من البرلمان الأوروبي، ووفد مفوضية الانتخابات بدولة المكسيك.

وقد اطمأنت اللجنة على متطلبات المتابعة لدى كل منهم ووفرت لديهم كل المعلومات وردت على جميع الأسئلة التي وجهها كل وفد، وستلتقي اليوم بمفوضيات المكسيك والأردن والهند ونيجيريا.

أ ش أ

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