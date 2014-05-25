محافظ بني سويف يستقبل مدير الحرب الكيميائية لمتابعة استعداد المحافظة للانتخابات

استقبل المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف اللواء سيد إبراهيم البوص مدير الحرب الكيميائية وقائد قوات تأمين الانتخابات الرئاسية بمحافظة بني سويف واللواء طاهر عطية حسن رئيس أركان حرب الحرب الكيميائية ، واللواء عصام الفيل واللواء ضياء عبد الفتاح من قوات الدفاع الجوي لمتابعة استعدادات المحافظة للانتخابات والتي ستنطلق صباح غد الاثنين لمدة يومين 26 و27 مايو الحالي وذلك في إطار الاطمئنان على إنهاء المحافظة كافة استعداداتها لإجراء الانتخابات .

وأكد المحافظ على إتمام كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء العملية الانتخابية من حيث تجهيز المقار واللجان العامة والفرعية ، مشيرًا إلى أن عدد الناخبين على مستوى المحافظة 1535056 ناخباً وموزعين على 495 مركز انتخابي بواقع 522 لجنة فرعية على مستوى المحافظة أمام 9 لجان عامة بواقع 3 لجان لبني سويف و6 لجان عامة .

وأشاد المحافظ بدور القوات المسلحة في السلم والحرب ، مؤكدًا على نجاحها في تنفيذ المهام المسندة إليها في تامين الانتخابات الرئاسية بالتعاون مع قوات الشرطة والمزمع إجراؤها غدًا وبعد غد ، كما حدث في تأمين عملية الاستفتاء يناير الماضي والذي خرج بصورة مشرفة أظهرت حضارة الشعب المصري .

وفي سياق متصل استقبل اللواء إبراهيم هديب مدير أمن بني سويف العقيد الحسيني فرحات قائد قوات المظلات ورافقه اللواء حسام جاويش مساعد وزير الداخلية للأمن العام واللواء زكريا أبو زينة مدير إدارة البحث الجنائي والعميد ممدوح أبو زيد مفتش الأمن العام ، حيث تفقدوا التشكيلات الأمنية والمظلات المكلفة بالتأمين للوقوف على أخر استعدادات المحافظة لتأمين الانتخابات الرئاسية .