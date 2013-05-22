أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدير أعماله: بركات يعتزل نهائيا

Google+ Print
مدير أعماله: بركات يعتزل نهائيا مدير أعماله: بركات يعتزل نهائيا

قرر محمد بركات لاعب وسط الأهلي اعتزاله كرة القدم نهائيا بنهاية الموسم الجاري، بحسب مدير أعماله حازم الحديدي.

وقال الحديدي في مداخلة لبرنامج (الكورة مع شوبير) "بركات اتخذ قرارا منذ فترة بنهاية مشواره الكروي عقب نهاية الموسم".

وتابع "بركات سيعتزل كرة القدم لأنه يفضل أن يتخذ القرار وهو في قمة مستواه".

وأكد الحديدي أن بركات لم يتخذ قراره بسبب رغبته في الاتجاه للعمل الإعلامي ولكن لرغبته الحقيقة في إنهاء مشواره الحقيقي قبل التفكير في العمل في أي مجال.

وأضاف الحديدي "بركات يحترم جماهير الأهلي ومجلس إدارته، وصرح من قبل أنه لن يلعب كرة قدم سوى في النادي الأحمر".

ولعب الزئبقي البالغ من العمر 36 عاما في السكة الحديد والإسماعيلي ثم أهلي جدة والعربي القطري قبل العودة إلى الأهلي عام 2005.

وتوج بركات بأكثر من 25 بطولة برفقة النادي الأحمر حيث فاز بسبعة بطولات دوري على التوالي بالإضافة إلى أربعة بطولات دوري أبطال إفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع