مدير أعماله: بركات يعتزل نهائيا

قرر محمد بركات لاعب وسط الأهلي اعتزاله كرة القدم نهائيا بنهاية الموسم الجاري، بحسب مدير أعماله حازم الحديدي.

وقال الحديدي في مداخلة لبرنامج (الكورة مع شوبير) "بركات اتخذ قرارا منذ فترة بنهاية مشواره الكروي عقب نهاية الموسم".

وتابع "بركات سيعتزل كرة القدم لأنه يفضل أن يتخذ القرار وهو في قمة مستواه".

وأكد الحديدي أن بركات لم يتخذ قراره بسبب رغبته في الاتجاه للعمل الإعلامي ولكن لرغبته الحقيقة في إنهاء مشواره الحقيقي قبل التفكير في العمل في أي مجال.

وأضاف الحديدي "بركات يحترم جماهير الأهلي ومجلس إدارته، وصرح من قبل أنه لن يلعب كرة قدم سوى في النادي الأحمر".

ولعب الزئبقي البالغ من العمر 36 عاما في السكة الحديد والإسماعيلي ثم أهلي جدة والعربي القطري قبل العودة إلى الأهلي عام 2005.

وتوج بركات بأكثر من 25 بطولة برفقة النادي الأحمر حيث فاز بسبعة بطولات دوري على التوالي بالإضافة إلى أربعة بطولات دوري أبطال إفريقيا.