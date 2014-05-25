فرقة الإنشاد تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بحفلين فى دمنهور والأسكندرية

احتفالاً بذكرى الاسراء والمعراج تنظم دار الاوبرا المصرية حفلين فى نهاية الأسبوع الحالى لفرقة الانشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات، ويقام الأول فى الثامنة مساء الخميس 29 مايو علي مسرح اوبرا دمنهور، والثانى مساء الجمعة 30 مايو علي مسرح سيد درويش ” اوبرا الاسكندرية ” .

ويتضمن البرنامج نخبة من اشهر التواشيح والابتهالات والاناشيد الدينية التى وضعها كبار الملحنين منها موكب النور لـ محمد عبد الوهاب ، الله زاد محمدا تعظيما – صلوا على المصطفى – مكارم الاخلاق – يا محمد – فسبحان الذى اسرى لـ عبد العظيم محمد ، بالمصطفى لـ سيد اسماعيل ، يا الهى – يا خير نبى – يا بارئ الكون – يا صاحب النور لـ مرسى الحريرى ، رب سبحانك لـ رياض السنباطى ، رب السماوات لـ الشيخ على محمود ، خليك مع الله لـ زكريا احمد ، اسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى ، سلام الله يا طه – نبينا هادينا لـ جمال سلامة ومن الاعمال المعاصرة يا رايحين عند النبى لـ ايمن سالم ، اللهم صلى لـ طارق فؤاد الى جانب ابتهالات والهجرة النبوية من التراث الصوفى .. اداء وائل سراج ، تامر نجاح ، ابراهيم فاروق ، حسام صقر ، محمد عبد الحميد ، مصطفى النجدى ، امنية سمير ، فارس عبد العال ، هيثم محمود ، طه حسين ، احمد عبد الله ، ايات فاروق ، اشرف زيدان ، حاتم زايد ، محمد عبد التواب ، عيد ابو المجد واحمد عبد الله .

الجدير بالذكر ان فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبد الحليم نويره عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973، وكان الهدف من إنشائها هو الحفاظ على التراث الغنائي الديني من الاندثار وتولى قيادة الفرقة بعد رحيل المايسترو عبد الحليم نويرة كل من عبد المنعم حريري ويسرى قطر والمايسترو صلاح غباشى وأخيرا المايسترو عمر فرحات ، قدمت الفرقة عروضها في جميع محافظات مصر تقريبا ولاقت نجاحا كبيرا واشتركت في أكثر من مهرجان دولي للإنشاد الديني منها مهرجان موسيقى الأديان لدول حوض البحر المتوسط بمرسيليا (فرنسا) ومهرجان الغناء والمديح بالمملكة المغربية بمدينة الرباط ومهرجان الموسيقى والإنشاد ببولندا وحققت نجاحا باهرا كما لاقت استحسان الجمهور والنقاد .