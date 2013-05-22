هل ينجح أبو تريكة ' ملك النهائيات ' في قيادة بني ياس للتتويج الخليجي؟

يسعى محمد أبو تريكة صانع ألعاب بني ياس لقيادة فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال الخليج حين يستضيف الخور القطري يوم الخميس.

وأسهم أبو تريكة في صناعة الهدف الثمين الذي تعادل به فريقه في مباراة الذهاب التي انتهت 1-1 قبل أسبوع.

ويحتاج بني ياس لتحقيق الفوز بأي نتيجة أو التعادل سلبيا لكي يتوج بطلا لدوري أبطال الخليج.

أبو تريكة الذي انتقل إلى بني ياس نهاية يناير الماضي لم ينجح في قيادة فريقه للتتويج بأي بطولة هذا الموسم.

إذ يحتل الفريق المركز الرابع في الدوري الذي توج به العين، وودع كأس رئيس الدولة من مرحلة ربع النهائي، والكأس من مرحلة المجموعات.

واشتهر أبو تريكة لاعب الأهلي بالتألق وتسجيل الأهداف الحاسمة في المباريات النهائية للكثير من البطولات التي لعبها مع ناديه ومنتخب بلاده.

وكان أشهرها نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006 مع الأهلي أمام الصفاقسي التونسي، ونهائي كأس الأمم الإفريقية 2006 و2008 مع منتخب مصر.